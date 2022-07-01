БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
715 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
1 929 2
газ (7468) Газпром (2407) видобуток (1583) Росія (11652)

"Газпром" втратив третину експорту газу

Новини БізнесЦензор Енергетика

газпром,нафтогаз,зеркаль

У січні-червні 2022 року "Газпром", за попередніми даними, добув 238,4 млрд куб. м газу. Це на 8,6% (на 22,4 млрд куб. м) менше, ніж у минулому році.

Як повідомляє пресслужба "Газпрому", зокрема у червні було видобуто 27 млрд куб. м газу, що на 30% менше, порівняно з червнем 2021 року.

Експорт становив 68,9 млрд куб. м – на 31% (на 31 млрд куб. м) менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Водночас виріс експорт газу в Китай по газопроводу "Сила Сибіру". Поставки російського газу по газопроводам в Китаї за шість місяців 2022 року зросли на 63,4%. Абсолютні цифри "Газпром" не озвучує.

Споживання газу в 27 країнах Європейського союзу за цей же період скоротилося на 27 млрд куб. м.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схоже, що старі родовища виснажуються, а нові Газпром не в змозі освоїти без західних технологій, до яких втратив доступ через санкції. Далі буде.
показати весь коментар
01.07.2022 15:30 Відповісти
ОСТАЛОСЬ СС ВЗОРВАТЬ !)
показати весь коментар
01.07.2022 16:57 Відповісти
 
 