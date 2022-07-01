"Газпром" втратив третину експорту газу

У січні-червні 2022 року "Газпром", за попередніми даними, добув 238,4 млрд куб. м газу. Це на 8,6% (на 22,4 млрд куб. м) менше, ніж у минулому році.

Як повідомляє пресслужба "Газпрому", зокрема у червні було видобуто 27 млрд куб. м газу, що на 30% менше, порівняно з червнем 2021 року.

Експорт становив 68,9 млрд куб. м – на 31% (на 31 млрд куб. м) менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Водночас виріс експорт газу в Китай по газопроводу "Сила Сибіру". Поставки російського газу по газопроводам в Китаї за шість місяців 2022 року зросли на 63,4%. Абсолютні цифри "Газпром" не озвучує.

Споживання газу в 27 країнах Європейського союзу за цей же період скоротилося на 27 млрд куб. м.