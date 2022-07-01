Суд арештував Миколаївський глиноземний завод російського мільярдера Дерипаски

Суд арештував корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу, що належать фірмам "Гуардон Україна" і "Компанія Алюміній України".

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на дані судового реєстру.

Відповідна ухвала Перечинського райсуду Закарпатської області датована 30 березня 2022 року, а 31 травня це рішення підтвердив Закарпатський апеляційний суд.

Водночас були арештовані гроші на рахунках Миколаївського глиноземного заводу в "Ощадбанку", "Райффайзен Банку", "МР Банку".

Згідно з тестом судового рішення, арешти накладені у межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків і розтрати майна в особливо великих розмірах менеджментом заводу. Досудове розслідування з 25 березня здійснює Національна поліція.

"Загальна сума фінансових і господарських операцій, що викликають сумніви у слідчих, становить понад 200 млн грн. У матеріалах правоохоронців стверджується, що мали місце факти заниження податкових зобов`язань, завищення суми бюджетного відшкодування ПДВ, завищення податкового кредиту", – пише видання.

Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Російський олігарх Олег Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000-х років.

У 2016 році Україна ввела санкції проти компаній Олега Дерипаски ОК "Русал" і пов`язаною з нею кіпрською Judson Trading Limited. Наступного року Миколаївський глиноземний завод повідомив, що "Русал" продав МГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). Втім, у 2018 році стало відомо, що Олег Дерипаска зберіг контроль над заводом.

Миколаївський завод випускає 1,7 млн тонн на рік (близько 20% від загального випуску глинозему "Русала"), це другий найбільший глиноземний актив компанії.

Як повідомлялося, 1 березня 2022 року компанія "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски заявила, що тимчасово припинила виробництво на Миколаївському глиноземному заводі.

Наприкінці квітня суд також арештував корпоративні права та майно ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" (Сумщина), яке належить офшорній компанії підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.