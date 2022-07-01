"Укрзалізниця" попередила про зміни у розкладі руху приміських поїздів на заході країни

У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт "Укрзалізниця" попередила про тимчасові зміни розкладу руху деяких приміських поїздів Львівської залізниці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, "Укрзалізниця" попереджає про наступні зміни:

1-12 липня поїзди № 6501, № 6502, № 6187, № 6507, № 6508, № 829 та № 830 курсуватимуть без зупинки на зупинному пункті Опорець;

5 липня – 16 серпня поїзд № 6093 сполученням Здолбунів – Львів вирушатиме зі Здолбунова о 09:20 (замість 09:30) та прибуватиме до Львова о 13:21;

у вказаний період поїзд № 6046 сполученням Львів – Тернопіль вирушатиме зі Львова о 16:55 (замість 16:45) та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:50;

поїзд № 6411 сполученням Івано-Франківськ – Ходорів вирушатиме з початкової станції о 09:08 (замість 09:20) та прибуватиме в Ходорів об 11:43;

поїзд № 6005 сполученням Львів – Трускавець вирушатиме зі Львова о 10:50 (замість 10:20) та прибуватиме на кінцеву станцію о 13:26;

поїзд № 6006 сполученням Трускавець – Львів вирушатиме з Трускавця о 13:40 (замість 13:05) та прибуватиме до Львова о 16:14.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" збільшила кількість приміських поїздів у напрямку Ірпеня, Бучі та Коростеня