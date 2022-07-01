Почав діяти візовий режим із РФ, – Держприкордонслужба

Із 1 липня почав діяти візовий режим для громадян РФ.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у Facebook.

"Відсьогодні на кордоні почало діяти рішення Уряду України про припинення безвізових поїздок для росіян. Подорожі без візи – це привілей для громадян розвинутих демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І Росія у цей список явно не потрапляє", – зазначив він.

За його словами, візовий режим також дозволить посилити безпеку держави.

"Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь", – наголосив Дейнеко.

Водночас він підкреслив, що отримання візи не гарантує безперешкодного в’їзд до України.

"Адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов’язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав, візу буде скасовано на місці", – пояснив очільник ДПСУ.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 17 червня ухвалив рішення про припинення угоди з РФ про безвізовий режим. Раніше президент Володимир Зеленський анонсував запровадження візового режиму для громадян РФ.

Наприкінці травня він доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження візового режиму між Україною та РФ у відповідь на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка зібрала понад 25 тис. підписів громадян України.