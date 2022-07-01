В Україні пошкоджені 120 тисяч приватних будинків та 20 тисяч багатоповерхівок

У результаті розв’язаної РФ війни в Україні наразі пошкоджено або зруйновано близько 120 тис. приватних домоволодінь та понад 20 тис. багатоповерхових будинків.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час пленарної сесії Європейського комітету регіонів у четвер у Брюсселі, передає Укрінформ.

"Якщо поглянути на житлові будинки в Україні, лише на приватні домоволодіння – у нас 120 тис. пошкоджених або зруйнованих приватних будинків. Неймовірна цифра, яка постійно зростає. Що стосується багатоповерхових житлових будинків – понад 20 тисяч. Так, не всі з них повністю зруйновані, але третина – повністю", – зазначив він.

За словами міністра, також величезних руйнувань зазнали критична інфраструктура, мости, дороги, електростанції тощо.

"Відповідно до попередніх оцінок, станом на 13 червня, загальна кількість прямих задокументованих руйнувань для житлової та нежитлової нерухомості та іншої інфраструктури становить понад $95 млрд", – заявив Чернишов.

Міністр також поінформував, що наразі Національна рада відновлення України розробляє національний план з відбудови, і частина цього плану буде представлена під час Міжнародної конференції з питань відновлення України у швейцарському Лугано 4-5 липня.