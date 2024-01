США вперше поставили до Європи більше газу, ніж РФ, – МЕА

Сполучені Штати у червні вперше в історії забезпечили країни Євросоюзу більшою кількістю газу, ніж поставила РФ.

Про це повідомив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МEA) Фатіх Бірол у Twitter.

"Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів постачання природного газу до ЄС означає, що цей місяць став першим в історії, коли Євросоюз імпортував більше газу у скрапленому стані зі Сполучених Штатів, ніж трубопроводом з Росії", – зазначив він.

Бірол також підкреслив, що зменшення російської пропозиції паралельно змушує ЄС зменшувати попит на газ, щоби підготуватися до зими.

Russia's recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia



