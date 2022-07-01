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США вперше поставили до Європи більше газу, ніж РФ, – МЕА

Новини БізнесЦензор Енергетика

газ,рф

Сполучені Штати у червні вперше в історії забезпечили країни Євросоюзу більшою кількістю газу, ніж поставила РФ.

Про це повідомив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МEA) Фатіх Бірол у Twitter.

"Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів постачання природного газу до ЄС означає, що цей місяць став першим в історії, коли Євросоюз імпортував більше газу у скрапленому стані зі Сполучених Штатів, ніж трубопроводом з Росії", – зазначив він.

Бірол також підкреслив, що зменшення російської пропозиції паралельно змушує ЄС зменшувати попит на газ, щоби підготуватися до зими.

Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Автор: Юлiя Недашківська
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США вперше поставили до Європи більше газу, ніж РФ Джерело: https://biz.censor.net/n3351408
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01.07.2022 12:21 Відповісти
Певно, в немитій горох не вродив.
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01.07.2022 15:40 Відповісти
 
 