Американська Nvidia перестала продовжувати ліцензії на софт для геймінгу в Росії, – ЗМІ

Американська компанія Nvidia перестала продавати та продовжувати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на засновника сервісу Loudplay Віталія Стародубова та неназване джерело у великому російському IT-холдингу.

"Засновник сервісу Loudplay (надає послуги хмарного геймінгу на базі технологій Nvidia) Віталій Стародубов розповів, що Nvidia перестала продовжувати і продавати російським компаніям нові ліцензії на програмне забезпечення для поділу ядер на серверній відеокарті. Йдеться про систему Nvidia Grid. Інформацію підтвердив співрозмовник у великому російському IT-холдингу", – пишуть журналісти.

Крім того, із сайту Nvidia видалено російських партнерів. У ккомпанії відмовилися від коментарів.

Як пояснює Стародубав, ліцензія давала можливість використовувати фізичну відеокарту відразу на кількох віртуальних машинах, що дозволяло підключати більше користувачів до хмарного сервісу.

Для тих компаній, які переважно використовують систему Nvidia Grid, припинення дії ліцензій означатиме підвищення цін на послуги.

Нагадаємо, у березні компанія Nvidia оголосила, що припиняє продаж своєї продукції на території Росії.

Nvidia – це американський виробник графічних процесорів, відеоадаптерів, мультимедійних та комунікаційних пристроїв для ПК та ігрових консолей, на кшталт Sony PlayStation 3 та Xbox.