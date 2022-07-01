Австралія розширила список підсанкційних росіян

Влада Австралії розширила список санкцій ще на 16 росіян у відповідь на агресію РФ в Україні.

Про це свідчать дані австралійського федерального регістру, передає Інтерфакс-Україна.



Так, санкції запровадили щодо олімпійської чемпіонки, очільниці ради директорів холдингу "Національна медіа група" Аліни Кабаєвої, дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, голови Мінсільгоспу РФ Дмитра Патрушева, міністра будівництва Ірека Файзулліна та міністра транспорту Віталія Савєльєва.



Крім того, під санкції потрапили очільник ради директорів ВАТ "Міжнародний морський порт "Печенга" Ігор Путін, заступник голови правління страхової компанії "Согаз" Михайло Путін та голова ради директорів ТОВ "Група компаній МРТ" Роман Путін, яких австралійська влада називає родичами президента РФ .



Серед тих, проти кого запроваджено санкції, також президент НПФ "Газфонд" Юрій Шамалов, виконавчий директор АТ "Вітал Девелопмент Корпорейшн" Олександр Плехов, член ради директорів "Согаза" Михайло Клішин, голова правління акціонерного товариства "Росгеологія" Сергій Горьков, девелопер та голова правління компанії "Київська площа" Год Нісанов, колишній президент холдингу АФК "Система" Євген Новицький, власник групи компаній ЕСН Григорій Березкін та президент групи компаній "Меркурій" Ігор Кесаєв.

Як повідомлялося, у травні Австралія запровадила санкції проти понад 100 російських політиків та "чиновників" "Л/ДНР".