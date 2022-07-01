Пільгове розмитнення автомобілів – скасоване. В Україну завезли майже 237 тисяч авто

Упродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки. Загальна сума наданої пільги становила 26,1 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як повідомлялося, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким було звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки. Відповідний закон 30 червня підписав президент Володимир Зеленський.