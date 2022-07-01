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Новини Транспорт
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авто (3612) імпорт (2076) мито (650) Железняк Ярослав (65)

Пільгове розмитнення автомобілів – скасоване. В Україну завезли майже 237 тисяч авто

Новини БізнесЦензор Транспорт

авто,контрабанда,машина,евробляхи

Упродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки. Загальна сума наданої пільги становила 26,1 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як повідомлялося, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким було звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки. Відповідний закон 30 червня підписав президент Володимир Зеленський. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+1
300 тисяч чиновників дозволили холопам не платити податок 3 місяці, небачена щедрість) тепер всі мають заплатити за утримання цих упирів
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01.07.2022 09:48
+1
ахах ,если сделать налог не 80% а 160% то бюджет не дополучит 50 млрд.,)) даже логика у чинуши не работает, полные экономические дибилы
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01.07.2022 12:48
+1
ЗЕЛЕНІ КЛОУНИ - НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 40 МІЛІОНІВ ЛЮДЕЙ МІНІМУМ.
У 40 % З НИХ Є ВОДЙСЬКІ ПОСВІДЧЕННЯ. ДЕ БІЛЬШОСТІ З НИХ КУПИТИ
ДЕШЕВУ ІНОМАРКУ, А КЛОУНИ ?
ПІДСКАЖІТЬ, ЯК ЩО ЗНАЄТЕ,
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01.07.2022 12:59
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300 тисяч чиновників дозволили холопам не платити податок 3 місяці, небачена щедрість) тепер всі мають заплатити за утримання цих упирів
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01.07.2022 09:48 Відповісти
Что там с паркоместами❓Пипец все полней и полней⁉️
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01.07.2022 10:48 Відповісти
А нам говорять, що не висточає особового складу для поповнення .
Всі запротоколувати і відправити до учбових центрів. Хай прослужать
Україні.
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01.07.2022 10:50 Відповісти
В якому батальоні воюєш?
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01.07.2022 11:55 Відповісти
Опять играем в игру *кто не успел тот опоздал*. Как всегда, в Украине все равны но кто то еще равнее. Кто не пошел на фронт тот выгодно прибарахлился. Остальным видимо придется ехать в Польшу на ПМЖ где машины на порядок дешевле.
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01.07.2022 11:01 Відповісти
М-да, неслабо.
Почти миллиард долларов скидки...
К тому же, поскольку большинство авто ввозилось через юрлиц, государство должно им возврат НДС...
При этом, теперь дополнительно понадобится, примерно, 12 тысяч тонн топлива в месяц...
Зато появится работа у жестянщиков, мотористов, автосервисов, шиномонтажей.
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01.07.2022 12:35 Відповісти
ахах ,если сделать налог не 80% а 160% то бюджет не дополучит 50 млрд.,)) даже логика у чинуши не работает, полные экономические дибилы
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01.07.2022 12:48 Відповісти
ЗЕЛЕНІ КЛОУНИ - НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 40 МІЛІОНІВ ЛЮДЕЙ МІНІМУМ.
У 40 % З НИХ Є ВОДЙСЬКІ ПОСВІДЧЕННЯ. ДЕ БІЛЬШОСТІ З НИХ КУПИТИ
ДЕШЕВУ ІНОМАРКУ, А КЛОУНИ ?
ПІДСКАЖІТЬ, ЯК ЩО ЗНАЄТЕ,
показати весь коментар
01.07.2022 12:59 Відповісти
Теж цікавить це питання. Позаяк, ціни на вторинному ринку не знизилися. Принаймні, поки що
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01.07.2022 15:01 Відповісти
Сколько налогов заплатили и заплатят с 250 тысяч машин. Пенсионный 3-5%, военный 1,5 %, сертификат соответсвия... Не считая брокера уплачено 250000*15000, около 3,5 млрд. гривен и теперь с каждого литра бензина акциз, ндс.....
Банда во главе с беней решили опять всех облажить
Мотивация на передовой, купить старый хлам за 7 тысяч долларов.....
Слуги дьявола
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01.07.2022 13:29 Відповісти
Тобто - країні яка воює та просить підтримки за кордоном ,в УГОДУ покидькам,яких в цей час турбує ВЛАСНИЙ "щурячий" добробут і які для цього вирішили ПАРАЗИТУВАТИ на потребі ЗСУ в авто,нанесен ЗБИТОК у 26 млрд.грн? Яка ПАСКУДА за це відповість? Вважаю,що ніяка,бо навіть горлопани,ой!вибачте!"громадські діячи, РОБЛЯТЬ вигляд,що все ОК.Чому?Тому,що самі всунули рило в це лайно?
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01.07.2022 14:43 Відповісти
 
 