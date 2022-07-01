Пільгове розмитнення автомобілів – скасоване. В Україну завезли майже 237 тисяч авто
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Упродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки. Загальна сума наданої пільги становила 26,1 млрд грн.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Як повідомлялося, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким було звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.
Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки. Відповідний закон 30 червня підписав президент Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Всі запротоколувати і відправити до учбових центрів. Хай прослужать
Україні.
Почти миллиард долларов скидки...
К тому же, поскольку большинство авто ввозилось через юрлиц, государство должно им возврат НДС...
При этом, теперь дополнительно понадобится, примерно, 12 тысяч тонн топлива в месяц...
Зато появится работа у жестянщиков, мотористов, автосервисов, шиномонтажей.
У 40 % З НИХ Є ВОДЙСЬКІ ПОСВІДЧЕННЯ. ДЕ БІЛЬШОСТІ З НИХ КУПИТИ
ДЕШЕВУ ІНОМАРКУ, А КЛОУНИ ?
ПІДСКАЖІТЬ, ЯК ЩО ЗНАЄТЕ,
Банда во главе с беней решили опять всех облажить
Мотивация на передовой, купить старый хлам за 7 тысяч долларов.....
Слуги дьявола