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Бельгія припиняє видачу туристичних віз росіянам
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Консульство Бельгії в Росії припиняє видачу короткострокових віз, зокрема туристичних, з 1 липня.
Про це йдеться в повідомленні оператора візових центрів VFS Global, передає Укрінформ.
Як повідомляється, з липня візовий центр Бельгії у РФ буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї.
Як повідомлялося, уряд Чехії тимчасово зупинив видачу віз і дозволів на проживання громадянам Росії та Білорусі. Рішення діятиме до березня 2023 року.
Посольство Данії в Росії також зупинило прийом заяв на короткострокові візи.
До того МЗС Литви також призупинило видачу віз громадянам РФ у зв'язку з російським вторгненням в Україну.
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