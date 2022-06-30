Завтра в усіх тролейбусах Черкас запрацює електронна оплата за проїзд

Відзавтра, 1 липня, в усіх черкаських тролейбусах запрацює електронна оплата за проїзд.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

За його словами, тепер пасажири тролейбусів зможуть розрахуватися за проїзд кількома способами:

карткою будь-якого банку, телефоном, смарт-годинником, які підтримують технологію безконтактної оплати,

придбати одноразові квитки (які діятимуть упродовж семи днів) в мережі платіжних терміналі (McLaut), які є практично у всіх магазинах міста.

"У перспективі за допомогою автоматичної системи оплати обліку проїзду ми зможемо аналізувати поїздки пасажирів. Це дозволить у разі необхідності скоригувати рух транспорту, де потрібно – змінювати схеми руху маршрутів, збільшувати чи зменшувати кількість машин", – зазначив Бондаренко.