Кредитний портфель українських банків у травні зріс на 1,4%, – НБУ

Кредитний портфель українських банків за травень 2022 року зріс на 1,4% – до 1,15 трлн грн, а обсяг непрацюючих кредитів (NPL) – на 1,1%, – до 317,46 млрд грн.

Про це повідомляється у звітності Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до неї, частка непрацюючих кредитів у банківській системі країни у травні зросла до 27,6% з 27,4% місяцем раніше.

Раніше повідомлялося, що Національний банк очікує, що внаслідок активної фази війни та викликаною нею економічної кризи українські банки втратять щонайменше 20% кредитного портфелю.

Як повідомлялося, за даними НБУ, упродовж січня-травня 2022 року платоспроможні банки отримали 1,3 млрд грн чистого збитку порівняно з 23,8 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період роком раніше.