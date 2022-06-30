Кабмін призначив нового керівника Адміністрації морських портів

Кабінет міністрів призначив виконувача обов'язків голови ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ), а також директорів "Одеського морського торговельного порту", Морського торговельного порту "Чорноморськ" та Морського торговельного порту "Південний".

Відповідні розпорядження №№537-р, 538-р, 539-р, 540-р уряд ухвалив 28 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, Кабмін поклав виконання обов'язків голови ДП АМПУ на Олексія Вострикова, до цього він був заступником голови АМПУ з технічних питань та розвитку інфраструктури.

Директором Одеського морпорту призначено Олексія Мясковського (до призначення – виконувач обов'язків директора); директором Чорноморського морпорту – В'ячеслава Волошина (раніше – виконувач обов'язків директора); директором МТП "Південний" перепризначено Олександра Олійника (на посаді з червня 2021 року, до цього вже очолював підприємство з листопада 2019 року по серпень 2020 року).

АМПУ входить в сферу управління Міністерства інфраструктури України і об'єднує українські морські порти та інші інфраструктурні елементи, одночасно сприяючи розвитку і конкурентоспроможності кожного з них. Структура підприємства складається з центрального офісу в Києві і головного представництва в Одесі, філій "Дельта-Лоцман" та "Днопоглиблювальний флот", а також 13 філій в морських портах України.