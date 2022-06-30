Молдова вперше почала отримувати електроенергію з Румунії
Новини БізнесЦензор Енергетика
Молдова 30 червня вперше почала отримувати електроенергію з Румунії після синхронізації своєї енергосистеми з європейською.
Про це повідомляє NewsMaker, передає Європейська правда.
Постачання румунської електроенергії в Молдову відбуватиметься через Україну. На першому етапі загальна потужність становитиме 100 МВт.
Очікується, що пізніше обсяги збільшуватимуться після оцінки того, як це впливає на стабільність і безпеку енергосистеми Молдови.
Крім того, передбачається, що в майбутньому, після розробки правил проведення відповідних тендерів, Молдова зможе закуповувати електроенергію й безпосередньо з Румунією.
Раніше повідомлялося, що оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.
Так, на першому добовому аукціоні на розподіл пропускної спроможності міждержавного перетину в напрямку Румунії НЕК "Укренерго" реалізувало всі доступні 100 МВт в кожній годині доби.
Будь ласка, зачекайте...