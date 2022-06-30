Молдова вперше почала отримувати електроенергію з Румунії

Молдова 30 червня вперше почала отримувати електроенергію з Румунії після синхронізації своєї енергосистеми з європейською.

Про це повідомляє NewsMaker, передає Європейська правда.

Постачання румунської електроенергії в Молдову відбуватиметься через Україну. На першому етапі загальна потужність становитиме 100 МВт.

Очікується, що пізніше обсяги збільшуватимуться після оцінки того, як це впливає на стабільність і безпеку енергосистеми Молдови.

Крім того, передбачається, що в майбутньому, після розробки правил проведення відповідних тендерів, Молдова зможе закуповувати електроенергію й безпосередньо з Румунією.

Раніше повідомлялося, що оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.

Так, на першому добовому аукціоні на розподіл пропускної спроможності міждержавного перетину в напрямку Румунії НЕК "Укренерго" реалізувало всі доступні 100 МВт в кожній годині доби.