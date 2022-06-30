Російські кінотеатри закрили третину залів після втрати доступу до голлівудського кіно

Через відсутність іноземних прем'єр кількість працюючих кінозалів у Росії зменшилась більш ніж на третину.

Про це свідчить статистики російської Асоціації власників кінотеатрів, пише "Коммерсант".

З неї випливає, що кількість кінозалів, які показали хоча б один сеанс на добу у будні дні на початку червня була більш ніж на третину меншою, ніж на початку року. Так, 6 червня падіння показника становило 36% – до 3,6 тис. залів, порівняно із 5,7 тис. залів станом на 5 січня. Водночас у вихідні цей показник менший на 21%, порівняно із січнем.

У більшості випадків кінотеатри закривають частину залів у будні та відкривають у вихідні, але деякі зали не використовуються протягом трьох місяців, оскільки російські фільми не приваблюють достатньо глядачів.

Загалом виручка кінотеатрів за тиждень із 30 травня по 5 червня порівняно із середньотижневим показником 2021 року впала на 63%, відвідуваність — на 57%.

Аналітики очікують, що найближчим часом ситуація тільки погіршиться, оскільки влітку касу традиційно робили голлівудські блокбастери. Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну голлівудські кіностудії Universal, Warner Bros., Disney, Sony та Paramount зупинили прокат фільмів у Росії.