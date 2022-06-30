У Відні продовжили безкоштовний проїзд для українців до вересня

Українці, які прибули до Відня, рятуючись від війни, можуть до кінця вересня безкоштовно користуватися громадським транспортом міста.

Про це повідомляється на сторінці міста Відень у Facebook, передає Укрінформ.

"Люди, які були змушені через війну залишити Україну, можуть користуватися всім громадським транспортом безкоштовно та без квитка до кінця вересня. У разі перевірки квитків достатньо пред'явити посвідчення особи", – сказано в повідомленні.

Раніше безкоштовний проїзд для вимушених переселенців з України був продовжений до кінця червня.

Українці, які прибули до Австрії, рятуючись від війни, також мають право безкоштовно користуватися потягами австрійської державної залізниці (ÖBB) з квитком Not-Ticket Ukraine. Квиток можна отримати безпосередньо в поїзді у співробітників або в касах ÖBB на вокзалах. Для отримання квитка необхідно надати для сканування ім’я та номер паспорта.

Раніше повідомлялося, що польська залізнична компанія PKP Intercity з 1 липня скасовує безкоштовний проїзд для громадян України.