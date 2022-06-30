У Відні продовжили безкоштовний проїзд для українців до вересня
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Українці, які прибули до Відня, рятуючись від війни, можуть до кінця вересня безкоштовно користуватися громадським транспортом міста.
Про це повідомляється на сторінці міста Відень у Facebook, передає Укрінформ.
"Люди, які були змушені через війну залишити Україну, можуть користуватися всім громадським транспортом безкоштовно та без квитка до кінця вересня. У разі перевірки квитків достатньо пред'явити посвідчення особи", – сказано в повідомленні.
Раніше безкоштовний проїзд для вимушених переселенців з України був продовжений до кінця червня.
Українці, які прибули до Австрії, рятуючись від війни, також мають право безкоштовно користуватися потягами австрійської державної залізниці (ÖBB) з квитком Not-Ticket Ukraine. Квиток можна отримати безпосередньо в поїзді у співробітників або в касах ÖBB на вокзалах. Для отримання квитка необхідно надати для сканування ім’я та номер паспорта.
Раніше повідомлялося, що польська залізнична компанія PKP Intercity з 1 липня скасовує безкоштовний проїзд для громадян України.
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