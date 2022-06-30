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Державний борг України вперше перевищив $100 мільярдів, – Мінфін

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долг

Державний та гарантований державою борг України у травні зріс на $3,64 млрд в еквіваленті – до $101,44 млрд, у гривні зростання держборгу за місяць склало 106,46 млрд грн – до 2 967,49 млрд грн.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів щодо державного та гарантованого державою боргу станом на 31 травня.

Мінфін уточнює, що державний та гарантований державою зовнішній борг станом на кінець травня становив 1 749,74 млрд грн (58,96% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $59,81 млрд, внутрішній борг – 1 217,75 млрд грн (41,04%) або $41,63 млрд.

В тому числі державний борг на звітну дату склав 2 645,84 млрд грн (89,16 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $90,44 млрд (зовнішній держборг – 1 498,86 млрд грн або $51,23 млрд, внутрішній – 1 146,97 млрд грн або $39,21 млрд).

Гарантований державою борг України становив 321,65 млрд грн (10,84%) або $10,99 млрд. В тому числі гарантований зовнішній борг – 250,87 млрд грн або $8,58 млрд, внутрішній – 70,78 млрд грн (2,39%) або $2,42 млрд.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, сукупний державний борг України у квітні зріс на 0,84% у доларах США – до $97,62 млрд, у гривні – на 0,84%, до 2,86 трлн грн.

Станом на кінець 2021 року сукупний державний та гарантований державою борг України становив 2,67 трлн грн або $97,95 млрд.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
Там на його бабло бажаючих більше чим самого бабла.
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30.06.2022 23:21
+3
Zeкоманда непогано так прібарахлілась.
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30.06.2022 19:19
+2
та нічьо, на війну спишуть, "до чого тут зеленський?" (с) бобіки
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30.06.2022 23:57
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Який він був в 2019 році? нагадайте будь ласка
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30.06.2022 19:08 Відповісти
74,4 млрд дол зовнішній і 35 млрд.дол. внутрішній
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30.06.2022 22:10 Відповісти
Якщо провести незалежний аудит не здивуюсь, якщо 2/3 цього боргу виявиться розкраденим чи незаконно нав'язаним
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01.07.2022 08:12 Відповісти
Вся фішка в тому що незалежних аудитів не існує, ніхто не може встромити свого носа в цю багнюку.
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01.07.2022 12:21 Відповісти
Zeкоманда непогано так прібарахлілась.
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30.06.2022 19:19 Відповісти
Найбільше прибарахлілась Баба Юля - за час її премєрства зовнішній борг зріс на 40 млрд.
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30.06.2022 23:20 Відповісти
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01.07.2022 08:47 Відповісти
Нічого - хло заплатить за все
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30.06.2022 19:40 Відповісти
Там на його бабло бажаючих більше чим самого бабла.
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30.06.2022 23:21 Відповісти
та нічьо, на війну спишуть, "до чого тут зеленський?" (с) бобіки
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30.06.2022 23:57 Відповісти
Я не є й ніколи не був прихильником зелених,але здається в тому,що зростає держборг(особливо зовнішній) нема майже нічого поганого: раз дають значить довіряють державі, її фінансовим інституціям.
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01.07.2022 00:43 Відповісти
Дают - бери, не дают - проси
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01.07.2022 00:53 Відповісти
Охметов доит лохов
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01.07.2022 08:36 Відповісти
 
 