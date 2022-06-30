Росія знищила ракетним ударом 40 тонн зерна і дачний будинок, – Офіс генпрокурора

Унаслідок ракетного удару по сільськогосподарській інфраструктурі Дніпропетровщини знищено 40 тонн зерна.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляється, за даними слідства, 30 червня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, нанесли ракетні удари по місту Зеленодольськ та селу Велика Костромка Криворізького району Дніпропетровщини.

Пошкоджень зазнали сільгосппідприємство, на складі якого зберігалося понад 40 тонн зерна, фермерське господарство та 15 одиниць сільгосптехніки. Також пошкоджено дім культури, зруйновано дачний будинок у садівничому товаристві. Цивільне населення внаслідок обстрілу агресора не постраждало.

Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.