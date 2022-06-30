Нацбанк не зможе відпустити курс гривні після відновлення податків на імпорт, – банкіри

Відновлення оподаткування імпорту з 1 липня є недостатнім кроком для відновлення гнучкого курсоутворення.

Про це заявляють банкіри, опитані агентством Інтерфакс-Україна.

"Відновлення оподаткування імпорту є одним із кроків (недостатнім) для відновлення функціонування міжбанківського валютного ринку з гнучким курсоутворенням. Перед цим має бути забезпечена адекватна винагорода на гривневі заощадження – відсоткові ставки за гривневими інструментами, у тому числі ОВДП, що відображають поточні інфляційні ризики. Це стримувало б ажіотажний попит на валюту", – повідомив аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

За його словами, для збалансування ринку при скасуванні переліку товарів критичного імпорту також необхідно зберегти певний формат забезпечення валютою потреб критичних секторів економіки (оборонного та енергетичного).

Крім того, для задоволення попиту з боку клієнтів банків-біженців НБУ може проводити регулярні інтервенції щодо ринкового курсу в обсягах, що відповідають цим операціям.

Його думку поділяє директорка департаменту казначейства "Юнекс Банк" Ганна Золотько.

"Скасування податкових пільг на імпорт декларувалося Національним банком як одна з важливих умов скасування режиму фіксованого курсу. Однак це не означає, що це відбудеться 1 липня", – зазначила вона.

На думку Золотько, позначка, на якій зафіксований курс, застаріла як мінімум морально, а більшість учасників ринку сприймає курс, що встановився на готівковому ринку, як орієнтир для безготівкового, хоча питання "справедливості" цього рівня в поточних умовах залишається дискусійним.

Вона додала, що серед інших умов для повернення до політики інфляційного таргетування НБУ виділяв поновлення експорту, а оскільки суттєвих зрушень у цьому питанні поки не спостерігається, є сумніви, що режим фіксованого курсу буде скасовано вже на початку липня.

"Втім, таке рішення стає дедалі ймовірнішим, і виключити його я теж не можу", – додала Золотько.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який повертає мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівок.

Закон набуває чинності з 1 липня 2022 року.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також було повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.