Другий за розмірами алюмінієвий завод Росії відправляє металургів у вимушений простій, – ЗМІ

Співробітників Каменськ-Уральського металургійного заводу (КУМЗ), що в Свердловській області РФ, почали відправляти у вимушений простій.

Про це пише видання Ura.ru з посиланням на співробітника заводу, передають Наші гроші.

"У простої на даний момент знаходяться около 130 робітників, деякі співробітники дізналися про перехід на неповний робочий день в серпні. Керівництво пояснює ситуацію тим, що через антиросійські санкції у завода, який відправляв велику кількість продукції на експорт, знизилося число замовлень", – розповів робітник КУМЗ.

Видання не змогло взяти коментар у меткомбінату – на дзвінки в пресслужбі ніхто не відповів.

КУМЗ є одним з містоутворюючих підприємств Каменсько-Уральського – третього за чисельністю та економічним потенціалом міста Свердловської області. 97% акцій КУМЗ належить АО "Алюминиевые продукты-холдинг", яке через компанію "Ренова-актив" ЗМІ пов’язують з мільярдером Віктором Вексельбергом.

КУМЗ – другий за обсягами завод в РФ, що виробляє алюмінієву продукцію глибокої переробки.