Власники заводу "Стальканат-Силур" спрямують отриманий з початку року прибуток на дивіденди

Акціонери ПрАТ "Виробниче об'єднання "Стальканат-Силур" планують направити на виплату дивідендів 65,73 млн грн за рахунок нерозподіленого прибутку за січень-квітень 2022 року.

Відповідне питання внесено до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 19 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Термін виплати дивідендів у проєкті рішення – до 19 січня 2023 року.

Акціонери також мають намір узгодити значну угоду з ТОВ "Метінвест-СМЦ" на придбання сировини на суму 1,26 млрд грн.

Крім того, планується змінити умови кредитування/фінансування з АТ "Райффайзен Банк" за раніше укладеними договорами від 31 травня 2021 року на 330 млн грн (в еквіваленті) строком до 1 травня 2026 року.

ПрАТ "Стальканат-Силур" випускає сталеві, капронові канати та метизну продукцію.

За даними Національного депозитарію України станом на перший квартал 2021 року, громадянин України Давид Немировський має 50,0001% акцій компанії, а громадяни Ізраїлю Антон Міхаленко та Едер Лірон – 23,7% та 23,1% відповідно.