Падіння економіки Росії прискорюється, – Мінекономіки РФ

У травні 2022 року падіння російської економіки прискорилося до 4,3% у річному вимірі після зниження на 2,8% у квітні, зростання на 1,3% у березні, на 4,1% у лютому та 5,7% у січні.

Про це йдеться в огляді Мінекономрозвитку РФ"Про поточну ситуацію в економіці", повідомляє російський Інтерфакс.

"Основними факторами зниження ВВП, як і раніше, залишаються транспортно-логістичні обмеження та скорочення внутрішнього попиту", – йдеться у документі.

Серед базових галузей економіки прискорилося падіння в оптовій торгівлі (мінус 15,5% в річному обчисленні у травні після мінус 11,9% у квітні).

Погіршення динаміки також зафіксовано в обсягах вантажообігу транспорту: мінус 1,8% у травні після зниження на 1,5% у квітні (дані за квітень переглянуті Росстатом – раніше фіксувалося зниження на 5,9%) .

Річна динаміка у промисловому виробництві у травні збереглася практично на рівні попереднього місяця (мінус 1,7% після мінус 1,6% у квітні).

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Водночас зниження випуску у видобувних галузях у травні, за офіційними даними, сповільнилося до 0,8% р/р (після мінус 1,6% р/р у квітні) за рахунок менших порівняно з квітнем темпів зниження у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин.

У обробних виробництвах зниження випуску становило 3,2% після мінус 2,1% у квітні. Зокрема, падіння виробництва в автомобільній промисловості РФ прискорилося до 66% у травні після мінус 61,5% у квітні.

"Споживча активність у травні стабілізувалася на низьких рівнях. За оцінкою Мінекономрозвитку Росії, сумарний оборот роздрібної торгівлі, громадського харчування та платних послуг населенню скоротився на 7,5% у травні (мінус 7,2% місяцем раніше), переважно за рахунок зниження обороту роздрібної торгівлі", – йдеться в огляді російського міністерства.

Оновлений офіційний прогноз Мінекономрозвитку РФ (від середини травня) передбачає падіння ВВП Росії у 2022 році на 7,8%. Таким чином, російська офіційна влада сигналізує, що падіння економіки внаслідок вторгнення в Україну не перевищить ефекту світової фінансової кризи, коли ВВП РФ впав на 7,8% у 2009 році.

Банк Росії очікує (прогноз від кінця квітня) падіння ВВП у 2022 році в інтервалі 8-10%.