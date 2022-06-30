Заборона куріння систем для нагрівання тютюну в публічних місцях набуде чинності 11 липня

З 11 липня в Україні набувають чинності норми антитютюнового закону 1978-IX, які передбачають заборону куріння тютюнових виробів для нагрівання у визначених законом місцях нарівні із звичайними сигаретами, кальянами та е-сигаретами, куріння яких заборонено з 2012 року.

Як повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, норми закону також забороняють "курилки" у приміщеннях підприємств усіх форм власності та надають повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові вільні від куріння місця.

"Держпродспоживслужба готова реагувати на скарги споживачів щодо випадків куріння чи вживання у заборонених місцях тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів, а тепер і пристроїв для нагрівання тютюну", – зазначив головний спеціаліст відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Юрій Сахно.

У Держпродспоживслужбі уточнили, що скаргу на куріння у забороненому законом місці можна подати через офіційний вебпортал служби, зокрема з мобільного телефону. За куріння у заборонених законом місцях відповідальність несуть як курці-порушники, такі і суб'єкти господарювання, у приміщенні чи території яких вчиняється правопорушення.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який посилює вимоги до виробництва, продажу, реклами та використання тютюнових виробів та електронних сигарет, також запроваджує штрафи за куріння кальянів, електронних сигарет та тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) у громадських місцях та закладах громадського харчування.