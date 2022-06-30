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Нацбанк готує пом’якшення валютних обмежень для імпортерів

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доллар

Національний банк України (НБУ) разом із Міністерством економіки опрацьовує варіанти пом’якшення валютних обмежень для імпортерів.

Про це у пресслужбі НБУ повідомили в коментарі виданню "Forbes Україна".

У повідомленні зазначається, що підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про повернення ПДВ та мита на імпортні товари з 1 липня створить передумови для скасування обмежень на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту товарів.

Однак варіанти пом’якшення обмежень для імпортерів ще обговорюються, зазначають в НБУ.

За словами першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна, Мінекономіки наполягає на скасуванні обмежень на купівлю валюти та її переказ за кордон для купівлі імпортних товарів вже з 1 липня. Зараз це можливо лише для критичного імпорту, перелік якого затверджує Кабмін.

Водночас, Нацбанк наразі не планує так швидко відмовлятися від існуючих обмежень, повідомив виданню топменеджер Нацбанку.

Як повідомлялося, на початку червня Національний банк запропонував окрім повернення до оподаткування імпорту запровадити додатковий імпортний збір на позиції некритичного імпорту.

Однак Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не підтримуватиме цю пропозицію, зазначав його голова Данило Гетманцев.

Автор: Михайло Орлюк
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Встановіть вже плаваючий курс, і нехай люди самі вирішують що і як. А то чудово - продай по 29 грн, а купуй .. а ніяк не купуй, он-лайн в банку це не можна. В обмінний пункт, там тобі інший курс намалюють, десь 35. ЗЕ-економіка. Вгадайте з одного разу, будуть заводити валюту ФОПи зараз в Україну ?
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30.06.2022 18:53 Відповісти
36.6 не хворійте . Ваш Вава
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01.07.2022 10:35 Відповісти
 
 