Fitch спрогнозував обмеження споживання газу в Європі через дії Росії

Імовірність запровадження системи нормування споживання газу в Європі значно зросла після обмеження постачання російського газу через трубопровід "Північний потік-1". Технічна рецесія в єврозоні стає дедалі більш можливою.

Про це заявляє міжнародне рейтингове агентство Fitch, передає Інтерфакс-Україна.

У червневій доповіді Global Economic Outlook економісти Fitch прогнозували зростання економіки країн єврозони на 2,6% цього року та на 2,1% – наступного. Цей прогноз, однак, не передбачав несподіване призупинення постачання газу з РФ та загрози нормування в газовому секторі.

Якщо перебої поставок через "Північний потік-1" продовжаться і не будуть збільшені поставки через інші трубопроводи, то можливості європейського ринку із задоволення високого попиту на газ у зимовий період виявляться обмеженими.

"Це означає, що нормування газу для промислових споживачів стає все більш реальним сценарієм, який, за нашими оцінками, може призвести до скорочення зростання ВВП єврозони на 1-2 процентні пункти", – йдеться в повідомленні Fitch.

Нормування споживання газу в промисловості може спричинити падіння виробництва у тих секторах, у яких газ використовується як ресурс. Це, у свою чергу, негативно вплине на компанії у всьому ланцюжку поставок.

"Визначення розмірів удару по ВВП єврозони залежатиме від необхідних рівнів нормування", – додали у Fitch.

У червневому GEO середні темпи поквартального зростання економіки єврозони в період з другого кварталу 2022 року до четвертого кварталу 2022 року прогнозувалися на рівні 0,1%.

Тим часом зростання цін та газове нормування можуть з легкістю викликати зниження ВВП країн єврозони в ході двох кварталів поспіль – у четвертому кварталі поточного року та в першому кварталі 2023 року.

"Невелике скорочення ВВП в обох кварталах призведе до зниження нашого прогнозу зростання економіки єврозони у 2023 році приблизно до 1% із 2,1%", – також ідеться в повідомленні Fitch.

Раніше повідомлялося, що аентство Fitch Ratings погіршило прогноз зростання глобальної економіки в 2022 році до 2,9% з 3,5%, яке очікувалося у березні, зокрема через посилення інфляції.

Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.