Арахамія заперечив повідомлення про можливу відставку Шмигаля

Фракція "Слуга народу" не розглядає питання відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Традиційно публікації ЗМІ про кадрові питання породжують багато розмов і пліток, які не допомагають працювати. Через це мушу внести певну ясність. Офіційно. Питання заміни прем’єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється", – наголосив голова фракції.

Водночас він зазначив, що точкові ротації у складі уряду все ж можливі.

"Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв’язуючи багато питань. Що стосується інших членів уряду, то точкові ротації в Кабінеті міністрів відбуваються на постійній основі", – написав Арахамія.

За словами нардепа, про такі рішення офіційно повідомлять, коли вони будуть прийняті.

Раніше видання "Українська правда" з посиланням на неназвані джерела писало, що Офіс президента розглядає можливість відставки всього уряду на чолі з Денисом Шмигалем або кількох міністрів восени. За даними джерел видання, в ОП розглядають кандидатури одразу п’яти осіб, які могли б замінити Шмигаля на посаді прем’єр-міністра.