Арахамія заперечив повідомлення про можливу відставку Шмигаля
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Фракція "Слуга народу" не розглядає питання відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Про це лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив на своєму каналі у Telegram.
"Традиційно публікації ЗМІ про кадрові питання породжують багато розмов і пліток, які не допомагають працювати. Через це мушу внести певну ясність. Офіційно. Питання заміни прем’єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється", – наголосив голова фракції.
Водночас він зазначив, що точкові ротації у складі уряду все ж можливі.
"Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв’язуючи багато питань. Що стосується інших членів уряду, то точкові ротації в Кабінеті міністрів відбуваються на постійній основі", – написав Арахамія.
За словами нардепа, про такі рішення офіційно повідомлять, коли вони будуть прийняті.
Раніше видання "Українська правда" з посиланням на неназвані джерела писало, що Офіс президента розглядає можливість відставки всього уряду на чолі з Денисом Шмигалем або кількох міністрів восени. За даними джерел видання, в ОП розглядають кандидатури одразу п’яти осіб, які могли б замінити Шмигаля на посаді прем’єр-міністра.
Будь ласка, зачекайте...
зняли вже санкції з цього рашиста....чи потрібно всьому 95-кварталу підключитись??