"Нафтогаз" хоче стати найбільшим імпортером бензину та дизпалива, – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" планує збільшити імпорт моторного палива і стати лідером на цьому ринку.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Нафтогаз" як національна компанія долучився до вирішення задачі з ліквідації дефіциту, який виник на ринку нафтопродуктів наприкінці квітня. Вже третій місяць поспіль ми нарощуємо обсяги їх поставки, в середньому у 2,5 рази щомісяця. В липні ми очікуємо доставити в Україну 15,6 тис. тонн бензину та дизелю", – написав голова "Нафтогазу".

За словами Вітренка, "Нафтогаз" міг би законтрактувати в десятки разів більші обсяги, однак не цього зробити не вдалося через логістичні обмеження при доставці нафтопродуктів з великих портів Європи до кордону України.

"З цією проблемою зіштовхнувся не лише ми, а й усі інші імпортери. Однак, попри це у нас є позитивна динаміка. І якщо такі темпи нарощування імпорту нафтопродуктів зберігатимуться й надалі, то вже за декілька місяців "Нафтогаз" може стати лідером на ринку", – додав Вітренко.

Як повідомлялося, Мінекономіки прогноує, що Україна у червні 2022 року збільшить імпорт пального в 1,6 раза порівняно із травнем – до 600 тис. тонн. Зокрема, дві третини з них складе дизпаливо, решта – бензин та скраплений газ.

Однак наразі в Україні зберігається дефіцит пального на роздрібному ринку, а великі мережі АЗС запровадили обмеження на продаж бензину та дизпалива в одні руки.

Мінекономіки спочатку обіцяло, що дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано ще у травні після прийняття урядом рішення про підвищення граничних цін через ускладнену логістику. Пізніше представники влади запевняли, що ситуація із дефіцитом пального в Україні має покращитися із середини травня завдяки налагодженню поставок із Європи, однак попри певний прогрес у вирішенні цього питання проблеми у цій сфері залишаються.