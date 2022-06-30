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Українці можуть оформити паспорти у Варшаві, – Державна міграційна служба

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паспорт

Представництво ДП "Документ" розпочало оформлення паспортних документів громадянам України у Варшаві.

Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Зазначається, що питання оформлення паспортних документів за кордоном актуальне для багатьох українців, які вимушено перебувають за межами країни під час війни. Тож уряд ухвалив постанову, яка розширює можливості оформлення паспортних документів за межами України.

"Цим нормативним актом передбачено, що ID-картку та/або закордонний паспорт українці матимуть змогу оформити у розміщеному за межами України відокремленому підрозділі державного підприємства "Документ" – у центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс", – йдеться у повідомленні.

Водночас реалізовуватимуть постанову поетапно. Наразі завершуються роботи з підготовки центру ДП "Документ" у Варшаві, яке планують відкрити у серпні 2022 року.

Зараз українці, які перебувають за кордоном, можуть подати заяви-анкети на оформлення паспортних документів за допомогою чотирьох програмно-технічних мобільних комплексів (спеціально облаштовані мікроавтобуси), розташованих на місці майбутньої локації за адресою: м. Варшава, al. Jerozolimskie 179, ТЦ "Blue City".

Мобільні комплекси працюють з понеділка по суботу, з 10 до 19 години. Обслуговування відвідувачів здійснюється за попереднім записом в електронну чергу.

Тут громадяни України можуть оформити ID-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також скористатися послугою із оформлення обох документів одночасно.

Загалом, у майбутньому центрі планується приймати близько 500 осіб на день. Отримати адміністративні послуги ДМС України буде можливо як за попереднім записом в електронну чергу, так і без нього.

"Враховуючи особливості міжнародної логістики під час воєнного стану, строки оформлення та видачі паспортних документів складатимуть до 45 робочих днів – у звичайному режимі та до 20 робочих днів – у терміновому", – додали в ДМС.

Оплата послуг на мобільних комплексах буде здійснюватися на місці – за допомогою онлайн-сервісу. Для цього отримувачам послуг необхідно мати при собі смартфон та реквізити банківської картки (оплата готівкою наразі є недоступною).

Автор: Юлiя Недашківська
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Ще не так давно для оформлення закордонного паспорта для чоловіка в Україні потрібно було або приписне свідотство або військовий квиток. Ті виродки, які зараз ухиляються від мобілізації миючи польські туалети, зможуть отримати закордонний паспорт без довідки з воєнкомату! Бляха, де справедливость, якщо в Україні зараз аби підти в гори, на кп вимагають військовий квиток зі штампом після 24.02, а цим плядям видають паспорти взагалі без питань?!
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30.06.2022 17:45 Відповісти
Крім Варшави потрібно надавати послугу ще у декількох містах Польщі. Потрібно ще українцям дати можливість отримувати польські візи на території Польщі.
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30.06.2022 18:50 Відповісти
Ідея відкриття військомату ЗСУ у варшаві також непогана. Бо "патріоти" мають мати можливість отримати повістку після робочого дня.
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30.06.2022 18:54 Відповісти
Так, аби "патріоти" після перемоги не казали, що у них не було часу поїхати в Україну і отримати повістку.
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30.06.2022 19:23 Відповісти
Валодька польський, не тіш себе дурними ілюзіями. Українці (чоловіки) - це ті, що живуть в Україні, а ті що живуть у польщі під час війни - какли, малороси і точно не українці. Жінок, дітей, інвалідів і стариків це не стосується.
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30.06.2022 19:28 Відповісти
 
 