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Окупанти заявили про початок вивезення українського зерна з порту Бердянська

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зерно

Торгове судно з 7тис. тонн зерна залишило тимчасово окуповане місто Бердянськ, вперше після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації в Запорізькій області Євген Балицький, передає Радіо Свобода.

За його словами, судно прямує до "дружніх країн". Водночас він не уточнив, які країни вважаються "дружніми", а також не надав подробиць про походження зерна.

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.

Автор: Юлiя Недашківська
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