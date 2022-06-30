"Укрзалізниця" оцінила додаткові витрати "Метінвеста" Ахметова внаслідок підвищення тарифів у $56 мільйонів

Призупинення роботи з 1 липня гірничо-збагачувальних комбінатів "Метінвесту" Ріната Ахметова та Вадима Новинського у Кривому Розі та зменшення виробництва на металургійному заводі "Каметсталь" не може бути пов'язане з підвищенням тарифу на залізничні вантажні перевезення, оскільки витрати підприємств металургійного холдингу зростуть внаслідок цього лише на $56 млн.

Про це голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Вчора "Укрзалізниця" оголосила про підвищення тарифу на вантажні перевезення. І вчора "Метінвест" оголосив про призупинення роботи двох ГЗК, за їхніми словами "через логістичні та економічні фактори". Зі сторони може здатися, що ці події безпосередньо пов'язані, але це не так", – вважає Камишін.

Голова "Укрзалізниці" повідомив, що за минулий місяць "Метінвест" навантажив 1,1 млн тонн залізорудної сировини, з них 725 тис. тонн – на експорт. Після підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею на довгих експортних маршрутах тариф для "Метінвесту" зросте на $7 за тонну (ст. Грековата – ст. Ізов, було $9,5 за тонну, стало $16,2 за тонну).

"Загалом же за другу половину 2022 року затрати "Метінвесту" збільшаться аж на $56 млн", – уточнив Камишін.

Водночас він нагадав, що за першу половину 2021 року, згідно з останнім оприлюдненим фінрезультатом гірничо-металургійної групи, "Метінвест" отримав $3 млрд чистого прибутку. "Укрзалізниця" за цей же період мала збитки у розмірі 1,4 млрд грн.

"Це варто розуміти, коли ми починаємо говорити про тарифи. Я знаю, що Рінат Леонідович – справжній патріот України. Тому я впевнений, що він не погодив би зупинку двох ГОКів через підняття логістичних затрат на $56 млн за рік", – зазначив Камишин.

Він додав, що залізничний тариф на перевезення "залізорудки" по Україні зараз у шість разів нижчий за польські тарифи, а після підйому тарифу буде нижчим у 3,5 раза.

"За останній тиждень я зустрічався з керівництвом усіх трьох найбільших металургійних груп України – "Метінвесту", "Арселора" та "Феррекспо". Для всіх трьох підйому тарифу важкий удар. Проте вони тримають його, вирішують нові логістичні завдання та йдуть вперед. Як і вся країна", – підсумував Камишин.

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Як повідомлялося, 28 червня Міністерство інфраструктури погодилося із пропозицією "Укрзалізниці" про підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70% з 29 червня. "Укрзалізниця" планує завдяки цьому отримати додатково понад 11 млрд грн до кінця 2022 року.

Водночас металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського оголосила, що з 1 липня зупиняє роботу двох гірничо-збагачувальних комбінатів у Кривому Розі (Інгулецький ГЗК і спільне підприємство Південний ГЗК), та скорочує роботу "Каметсталі" в Кам’янському до однієї домни. Із середини липня також буде призупинено видобуток на Північному ГЗК.

При цьому восени минулого року на фоні зростання світових цін на залізну руду Інгулецький, Північний та Центральний гірничо-збагачувальні комбінати, що входять до складу холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новінського, направили на виплату дивідендів близько 55 мільярдів гривень.