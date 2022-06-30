Суд арештував дочірню компанію туроператора TUI в Україні через зв'язок з Мордашовим (оновлено)

Суд арештував корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки РФ.

Як повідомляє пресцентр СБУ, у російських бізнес-колах цього чоловіка називають "железным мальчиком".

"Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств. Крім того, у 2016 році бізнесмен отримав від президента РФ Владіміра Путіна відзнаку "За благодеяние", – зазначається у повідомленні.

СБУ не називає прізвища мільярдера, однак усі наведені у повідомленні ознаки вказують на власника російського холдингу "Сєвєрсталь" Олексія Мордашова.

"За рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31,5 млн грн, а також кошти у розмірі понад 3 млн грн і $106 тис., які знаходились на банківських рахунках", – наголосили в СБУ.

Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Правоохоронці не уточнюють назви туристичної агенції, проте, судячи з фотографій, які оприлюднили в СБУ, йдеться про TUI Group – британсько-німецько-російську компанію, яка займається подорожами та туризмом.

Мордашову належало близько 29,9% акцій найбільшого туроператора в Європі TUI, напередодні потрапляння у санкційні списки він переписав цей пакет на дружину. Зараз влада Німеччини розслідує цю транзакцію на предмет порушення санкцій.

В Україні TUI Group працювала через ТОВ "ТТВК" зі статутним капіталом 31,5 млн грн. До кінця минулого року бенефіціарами компанії в українському реєстрі були вказані сини Мордашова Микита та Кирило, а до жовнтя 2019 року бізнес було оформлено на самого Олексія Мордашова. Нині це ТОВ офіційно оформлено на москвича Євгена Морозова.