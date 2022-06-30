Конституційний Суд відмовився скасувати процедуру спецконфіскації на вимогу нардепів від ОПЗЖ

Конституційний Суд України (КСУ) ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів (переважно, від забороненої судом партії ОПЗЖ) щодо відповідності Конституції статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу, якими встановлено зміст та порядок застосування спеціальної конфіскації.

Як повідомляє пресслужба КСУ, суд визнав, що ці статті Кодексу відповідають Конституції України.

Текст рішення та його резюме КСУ оприлюднить 1 липня.

Нагадаємо, КСУ розпочав розгляд подання щодо конституційності статей Кримінального кодексу про спецконфіскацію у березні 2021 року. Відповідне подання від 47 народних депутатів, здебільшого від фракції ОПЗЖ, надійшло у серпні 2020 року.

Ініціатори звернення наполягали, що процедура спецконфіскація дублює покарання у вигляді конфіскації майна, порушуючи принцип пропорційності.

Крім того, нардепи вважають, що застосування інституту спецконфіскації до особи, яка не є суб’єктом злочину, порушує принцип індивідуалізації відповідальності та презумпцію невинуватості, а неконституційний спосіб позбавлення права приватної власності із застосуванням спецконфіскації нівелює конституційні гарантії непорушності права приватної власності та звужує основоположні права і свободи людини.

Запуск механізму спеціальної конфіскації був однією з умов отримання Україною безвізового режиму з ЄС. Цей механізм передбачає вилучення майна та активів, отриманих в результаті вчинення злочину або використаних для його вчинення. Він може застосовуватись в окремих випадках за відсутності обвинувального вироку суду щодо особи, а також до активів не лише винуватого, але й третіх осіб, якщо буде доведено злочинне походження такого майна.

У 2020 року спецконфіскацію застосували до 565 осіб.