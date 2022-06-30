Польща оголосила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю
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Польща заявила про завершення будівництва огорожі на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомили прикордонна служба Польщі у Twitter.
"25 січня розпочалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи над ним добігають кінця", – зазначають польські прикордонники.
За даними прикордонників, на виготовлення стіни знадобилося 49 тис. тонн сталі.
#bariera🇵🇱🇧🇾— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022
25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy🇵🇱🇧🇾
Dziś prace nad nią dobiegają końca.
5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.
186,25 km, 49 tys.ton stali
Będzie bezpieczniej 💪 pic.twitter.com/XN02Vxfhqx
Огорожа завдовжки 186,25 розташована на території Люблінського та Підляського воєводств. У висоту конструкція сягає 5,5 метра. Зазначимо, що вартість проєкту становить $394 млн.
У вересні 2021 року Литва розпочала будівництво паркану з колючим дротом на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти в'їзду нелегальних мігрантів до ЄС.
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