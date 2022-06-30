БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1671 відвідувач онлайн
Новини Фінанси
855 1
бюджет (1657) держбюджет (1364) Міноборони (662) НБУ (8359)

Видатки держбюджету на оборону сягнули 100 мільярдів на місяць

Новини БізнесЦензор Фінанси

обеспечение,забезпечення,денежное,грошове

Видатки державного бюджету на оборону, забезпечення громадського порядку, безпеку та судову владу у травні цього року зросли на 49,5% порівняно з квітнем – до 134,6 млрд грн.

За даними Національного банку України (НБУ) про виконання держбюджету, у загальній структурі бюджетних видатків ці статті склали 59,7%, порівняно з 51,2% у квітні цього року та 20,1% у травні минулого року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, на оборону у травні 2022 року бюджет направив 97,4 млрд грн, що на 56,7% більше, ніж у квітні та у 7,7 разу – ніж у травні 2021 року.

Водночас витрати на громадський порядок, безпеку та судову владу у травні цього року становили 37,14 млрд грн, що перевищило показник квітня цього року на 33,4%, а травня минулого – утричі.

За економічною класифікацією витрат найбільше у травні 2022 року зросли видатки за статтею оплата праці та нарахування на зарплату – до 90,4 млрд грн. Це на 47,9% більше, порівняно з квітнем, та 4,4 раза більше щодо травня 2021 року.

Загалом видатки держбюджету у травні 2022 досягли 225,5 млрд грн, що на 28,4% більше квітня та на 81,6% – травня 2021 року.

Водночас доходи держбюджету у травні ку становили 107,5 млрд грн, збільшившись до квітня цього року на 28,5%, але скоротившись до травня минулого року на 9,5%.

Значну частину цих доходів склали гранти ЄС, інших держав та міжнародних організацій – 15,9 млрд грн у травні порівняно з 21,8 млрд грн у квітні. Решту дефіциту у травні було профінансовано завдяки купівлі ОВДП Нацбанком та учасниками ринку, зовнішнім запозиченням та використанню коштів єдиного казначейського рахунку – близько 38 млрд грн.

Як повідомлялося, за даними Міноборони, у травні 2022 року за квітень місяць військовослужбовцям Збройних Сил України перераховано грошове забезпечення та додаткову винагороду сумарно на 51,5 млрд гривень, у червні цей показник зросте до 64,5 млрд грн, що порівняно із сумою виплат за увесь минулий рік.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дехто з Львівської тероборони не виїжджаючи за межі штабу вже по купляли. 30 тис ''бойових''+ середній заробіток
показати весь коментар
30.06.2022 21:32 Відповісти
 
 