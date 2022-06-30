Російський "Сбєрбанк" вперше за понад 20 років не виплачуватиме дивіденди

Акціонери російського "Сбєрбанку" на річних зборах підтримали рекомендацію наглядової ради не виплачувати дивіденди за підсумками 2021 року. Так, дивіденди не виплачуватимуть уперше з 2000 року.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на заяву банку.



У 2021 році "Сбєрбанк" отримав рекордний прибуток – 1,24 трлн руб. Відповідно до дивідендної політики банку передбачено виплату акціонерам не менше 50% чистого прибутку за МСФЗ.

Внаслідок рішення наглдової ради акції "Сбєрбанку" на Московській біржі знизилися майже на 7%.

Контролюючим акціонером "Сбєрбанку" (50% плюс одна акція) є уряд Росії. У 2020 році банк направив на дивіденди 422,4 млрд руб.



21 травня уряд доручив Мінфіну не передбачати виплату дивідендів за 2021 рік на прості та привілейовані акції "Сбєрбанку". Згодом наглядова рада банку рекомендувала не виплачувати дивіденди та не розподіляти чистий прибуток. Крім того, Центробанк рекомендував банкам до кінця поточного року не виплачувати дивіденди та бонуси.



"Сбєрбанк" та низка підконтрольних йому компаній потрапили під блокуючі санкції США, країн ЄС, а також Канади, Японії та Великої Британії. Також ЄС у рамках шостого пакету санкцій відключив "Сбєрбанк" від міжнародної банківської системи платежів SWIFT.

Як повідомлялося, акції російського "Газпрому" на Московській біржі впали більш ніж на 30% після того, як на річних зборах акціонери також відмовилися виплачувати дивіденди за 2021 рік.