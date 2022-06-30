Через пошкодження газопроводу без газу залишаться окуповані Мелітополь та Енергодар, – ОВА

Через пошкодження внаслідок обстрілів російської армії магістрального газопроводу у Запорізькій області без газу залишаться окуповані міста Мелітополь та Енергодар, а також частина підконтрольних уряду України населених пунктів.

Про це повідомляється на сайті Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА).

"Внаслідок обстрілів військових РФ пошкоджено магістральний газопровід діаметром 400 мм в районі с. Мирне Пологівського району. Без газопостачання вже сьогодні залишилась Оріхівщина. В найближчі дні в результаті зазначеного пошкодження залишаться без газу міста Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів", – йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнили, що ще до цього пошкодження внаслідок дій російських військових без газу вже залишалось більше 80 тисяч абонентів в 109 населених пунктах області.

Водночас через ведення бойових дій та недопуск до місць пошкоджень проводити аварійно-відновлювальні роботи у місці ушкодження газопроводу наразі не має можливості.