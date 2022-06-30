Великі мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

Великі роздрібні мережі 30 червня знизили вартість скрапленого газу в межах 0,2-2 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

У мережі ОККО продукт здешевшав на 2 грн – до 37,99 грн/л. Зазначимо, на стільки ж він здешевшав і вчора, 28 червня. Таким чином за два останні дні ціна автогазу на ОККО зменшилась на 4 грн за літр.

На станціях KLO ціна на автогаз зменшилась також на 2 грн – до 39,99 грн/л. На 1 грн зменшили ціни "Нефтек", "Катрал" й "Укргазвидобування".

На 0,2-1,2 грн./л зменшили ціну Motto, Shell тп "БРСМ Нафта".

Середня вартість СВГ по Україні 30 червня становила 40,61 грн/л (-0,44 коп).