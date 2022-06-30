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"Укрпошта" підвищила тарифи

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укрпошта

АТ "Укрпошта" з 1 липня підвищить тарифи на відправлення посилок.

Як повідомляє пресслужба компанії, перегляд тарифів викликаний передусім збільшенням логістичних витрат на доставку.

У підсумку ціна стандартної доставки посилок в межах України підвищиться в середньому на 14%, у межах області – на 13%.

Так, відправлення посилки вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів.

Крім того, послуга експрес-доставки подорожчає на 14% в межах області та 16% – в межах країни. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн.

На 14% зросте вартість послуги пересилання документів.

Водночас вартість міжнародних відправлень залишається незмінною.

В "Укрпошті" пояснили, що перегляд тарифів відбувається, згідно з рішенням НКРЗІ від листопаду 2021 року, яке дозволяло підвищити граничну вартість послуг на 37%. Нові тарифи мали вступити в дію ще з 1 грудня 2021 року.

Автор: Юлiя Недашківська
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зрозуміла ситуація.Вони і так півроку задурно возили посилки з олх,тому жодних образ.
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30.06.2022 18:04 Відповісти
Альтернатив не так вже й багато. Тому посилки з віоліті та інших сайтів все одно забиратиму поштою
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02.07.2022 17:13 Відповісти
 
 