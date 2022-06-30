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В Україні арештували активи росіян вартістю 31 мільярд, – БЕБ

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россия,флаг,прапор,росія

Від початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України ініціювало арешт майна громадян РФ на суму близько 31 млрд грн.

Про це повідомив директор БЕБ Вадим Мельник в етері національного телемарафону, передає пресслужба відомства.

Зокрема, йдеться про майно росіян, які здійснили правопорушення в економічній сфері на території нашої держави

"У фокусі посиленої уваги БЕБ – підприємства, власниками яких виступають представники країни-агресора. Вже виявлено багато випадків ухилення від сплати податків. Практично щодня арештовуємо активи й збільшуємо суму на декілька мільйонів. Зараз йдеться про 31 млрд грн – це вартість арештованого майна росіян, яких підозрюють у цих правопорушеннях. Сподіваюся, що незабаром, за рішеннями суду, ці кошти та активи почнуть працювати лише на користь України", – наголосив він.

Як повідомлялося, днями співробітники Бюро економічної безпеки України викрили громадянина РФ в ухиленні від сплати податків. Тож суд наклав арешт на його активи загальною вартістю 1,3 млрд грн.

Автор: Юлiя Недашківська
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