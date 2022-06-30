У Румунії зійшли з рейок 15 українських порожніх вагонів-зерновозів, – "Укрзалізниця"

У середу, 29 червня, 15 українських вагонів-зерновозів зійшли з рейок на території Румунії.

Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.

"Ці вагони були у складі поїзда з 32 вагонів, що повертались порожніми після вивантаження зерна в румунському порту. Всі 32 вагони в поїзді належать українському приватному оператору", – зазначив він.

За словами Камишіна, зерновози рухались на візках під колію 1435 мм, переставлені в Унгенах (Молдова). Візки є власністю залізниці Молдови.

"За оперативною інформацію, причина сходу за колійним господарством. Деталі ще розслідуються", – додав очільник "Укрзалізниці".