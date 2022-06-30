Китайський виробник припинив постачання смартфонів Honor у Росію, – ЗМІ

Китайський виробник смартфонів Honor призупинив офіційне постачання пристроїв до Росії.

Про це повідомляють "Ведомости" із посиланням на джерела серед дистриб'юторів електроніки та телеком-операторів, передає "Комерсант".

За словами джерел видання, постачання техніки Honor скоротилося ще у березні. Проте офіційних заяв від виробника не надходило.

Як стверджують джерела, ввозити продукцію до Росії компанія хоче за допомогою паралельного імпорту. Для цього Honor вже уклала домовленості в Узбекистані, а також шукає партнерів у Вірменії та Грузії.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що компанія Huawei, яка раніше до листопада 2020 року володіла Honor, почала закривати торгові точки в РФ. За інформацією джерел, на той момент було закрито чотири з 19 магазинів Huawei, що діють, в Росії. Офіційно Huawei також не повідомляла про вихід з російського ринку.

Китайська компанія Huawei стала об'єктом претензій з боку США у 2019 році – тодішній президент Дональд Трамп вважав її діяльність загрозою національній безпеці. Мінторг США вніс Huawei до чорного списку, а Google перестав співпрацювати з обома її брендами. Щоб вивести Honor з-під санкцій, у листопаді 2020 Huawei продала бренд китайському консорціуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.