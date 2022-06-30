Акції "Газпрому" обвалилися на 30%: обіцяні рекордні дивіденди заберуть у держбюджет (оновлено)

Акції російського "Газпрому" на Московській біржі впали більш ніж на 30% після того, як на річних зборах акціонери відмовилися виплачувати дивіденди за 2021 рік.

Про це повідомляє російський Forbes.

Зазначається, що акції "Газпрому" на мінімумі торгувалися по 207,69 рубля, що на 30,2% нижче за ціну закриття минулої торгової сесії. Пізніше Мосбіржа зупинила торги цінними паперами компанії.



Котирування обвалилися після річних зборів акціонерів "Газпрому", де вони вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік.

"Акціонери ухвалили рішення, що в поточній ситуації дивіденди за підсумками 2021 року виплачувати недоцільно", – повідомив заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов.



Наприкінці травня рада директорів "Газпрому" рекомендувала акціонерам виплатити дивіденди за підсумками 2021 року у розмірі 52,5 рубля на акцію. Такі дивіденди мали стати рекордними в історії компанії та всього російського фондового ринку – сумарно на виплати могло бути спрямовано 1,24 трлн рублів.

Водночас Держдума РФ у четвер прийняла в другому, основному читанні запропонований російським урядом законопроєкт про збільшення податку на видобуток для "Газпрому" на 416 млрд рублів ($7,6 млрд), пише Інтерфакс.

Ці кошти компанія має виплатити за податковий період з 1 вересня до 30 листопада.

Раніше, виходячи з формулювань законопроєкту, низка експертів на ринку припустили, що збільшення відрахувань може не сумуватися за три місяці, а скласти 416 млрд руб. щомісяця, тобто 1 трлн 248 млрд руб., оскільки податковим періодом для сплати ПДВ є місяць.

Голова комітету з бюджету Держдуми Андрій Макаров представляючи законопроєкт зазначив, що ці кошти "зараз дуже потрібні" бюджету РФ.