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акція (299) біржа (473) Газпром (2407) дивіденди (425)

Акції "Газпрому" обвалилися на 30%: обіцяні рекордні дивіденди заберуть у держбюджет (оновлено)

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газпром,нафтогаз,зеркаль

Акції російського "Газпрому" на Московській біржі впали більш ніж на 30% після того, як на річних зборах акціонери відмовилися виплачувати дивіденди за 2021 рік.

Про це повідомляє російський Forbes.

Зазначається, що акції "Газпрому" на мінімумі торгувалися по 207,69 рубля, що на 30,2% нижче за ціну закриття минулої торгової сесії. Пізніше Мосбіржа зупинила торги цінними паперами компанії.

Котирування обвалилися після річних зборів акціонерів "Газпрому", де вони вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік.

"Акціонери ухвалили рішення, що в поточній ситуації дивіденди за підсумками 2021 року виплачувати недоцільно", – повідомив заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов.

Наприкінці травня рада директорів "Газпрому" рекомендувала акціонерам виплатити дивіденди за підсумками 2021 року у розмірі 52,5 рубля на акцію. Такі дивіденди мали стати рекордними в історії компанії та всього російського фондового ринку – сумарно на виплати могло бути спрямовано 1,24 трлн рублів.

Водночас Держдума РФ у четвер прийняла в другому, основному читанні запропонований російським урядом законопроєкт про збільшення податку на видобуток для "Газпрому" на 416 млрд рублів ($7,6 млрд), пише Інтерфакс.

Ці кошти компанія має виплатити за податковий період з 1 вересня до 30 листопада.

Раніше, виходячи з формулювань законопроєкту, низка експертів на ринку припустили, що збільшення відрахувань може не сумуватися за три місяці, а скласти 416 млрд руб. щомісяця, тобто 1 трлн 248 млрд руб., оскільки податковим періодом для сплати ПДВ є місяць.

Голова комітету з бюджету Держдуми Андрій Макаров представляючи законопроєкт зазначив, що ці кошти "зараз дуже потрібні" бюджету РФ.

Автор: Юлiя Недашківська
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"Дєнєг нєт, но ви дєржитєсь там. Здоровья вам і харошева настроєнія!"
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30.06.2022 14:37 Відповісти
Обрушение котировок "Газпрома" вызвало обвал на всей Мосбирже:

российский рынок рухнул на 720 миллиардов
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30.06.2022 14:37 Відповісти
там наверняка большая часть акций у нерезидентов, и эти нерезиденты вполне естественно захотят условный триллион рублей вывести в свои оффшоры, и не в рублях конечно же. Но минфин прекрасно понимает что конвертировать рубли по курсу Центробанка он не будет, и тогда этот триллион выйден на рынок скупая все что есть. И такой покупатель на 10-15 млрд баксов в один момент запустит курс рубля назад к курсу 1 к 100
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30.06.2022 15:12 Відповісти
 
 