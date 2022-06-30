Молдова також підписала "транспортний безвіз" з ЄС

Молдова 29 червня підписала договір про лібералізацію вантажних перевезень з країнами Євросоюзу.

Про це повідомив міністр інфраструктури країни Андрій Спину, передає NewsMaker.



Відповідно до угоди, для двосторонніх та транзитних вантажоперевезень молдовським перевізникам більше не потрібно отримувати спеціальні дозволи.



Раніше вантажоперевезення здійснювалися на підставі дозволів. Квоти видачі дозволів встановлися під час переговорів з урахуванням принципу паритету. Найчастіше молдовським вантажоперевізникам було недостатньо дозволів, виданих за цим принципом.

Як повідомлялося, 29 червня Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яку українська влада характеризує як "транспортний безвіз".

Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у всі держави ЄС, що дозволить уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску. Також угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Зокрема, Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Угоду підписано строком на 1 рік з можливістю пролонгації.