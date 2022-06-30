Зеленський підписав закон, який повертає мита та ПДВ на імпортні товари

Президент Володимир Зеленський підписав закон, повертає мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівок.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Законопроєкт №7418 щодо відновлення імпортних податків підписано президентом", – зазначив він.

Закон набуває чинності з 1 липня 2022 року.

Як повідомлялося, відповідний урядовий законопроєкт №7418 Верховна Рада підтримала одразу в двох читаннях 21 червня.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

"Прийняття законопроєкту сприятиме створенню умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходження митних платежів", – наголосили в документі.

Разом з тим, пропонується внести зміни до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" для звільнення від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащенні виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також було повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.