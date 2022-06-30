БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2063 відвідувача онлайн
Новини Влада
2 465 13
ВР (2528) закон (1330) Зеленський (2233) імпорт (2075) податки (1986)

Зеленський підписав закон, який повертає мита та ПДВ на імпортні товари

Новини БізнесЦензор Влада

авто,контрабанда,машина,евробляхи

Президент Володимир Зеленський підписав закон, повертає мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівок.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Законопроєкт №7418 щодо відновлення імпортних податків підписано президентом", – зазначив він.

Закон набуває чинності з 1 липня 2022 року. 

Як повідомлялося, відповідний урядовий законопроєкт №7418 Верховна Рада підтримала одразу в двох читаннях 21 червня. 

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

  • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
  • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

"Прийняття законопроєкту сприятиме створенню умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходження митних платежів", – наголосили в документі.

Разом з тим, пропонується внести зміни до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" для звільнення від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащенні виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також було повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+1
У мене на районі відкрили нову площадку із вживаними іномарками. Всі машини щойно пригнали із Європи. Ціни такі самі як були на авторинку до 24.02. Тому коли тут коментах грамотєї розповідають про подешевшання машин у зв'язку зі зниженням розтаможки, у мене це лише викликає сміх, бо єдині хто виграв від цих клоунських законів виявилися бариги у яких підвищилась маржа. Тому від того, що мита повернуться з першого числа мені не холодно, ні жарко.
показати весь коментар
30.06.2022 11:49
+1
Наші воїни отримують зарплатню з податків, які сплачують споживачі товарів (пдв) у тому числі. Читай курс з основ економічної теорії - будеш грамотним.
показати весь коментар
30.06.2022 11:52
+1
Нагадай мені які іноземні продукти подешевшали в магазинах після зниження мит?
Я тобі підкажу - ніякі. При цьому іноземні товари віджали частину ринку у наших виробників, а це робочі місця в Україні
показати весь коментар
30.06.2022 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зашибись ***. И так все заоблачно дорогое теперь еще вырастут цены. При том что 90% людей сидят без работы а 20% без домов
показати весь коментар
30.06.2022 11:12 Відповісти
Нагадай мені які іноземні продукти подешевшали в магазинах після зниження мит?
Я тобі підкажу - ніякі. При цьому іноземні товари віджали частину ринку у наших виробників, а це робочі місця в Україні
показати весь коментар
30.06.2022 11:57 Відповісти
Зараз оптові ціни виросли вже на 20% через тиждень прийде в роздріб...
тобто все що ми не виробляємо подорожчає це автозапчастини, одяг, електроніка і запчастини до них... побутова хімія у нас тільки розлив йде, будматеріали...
показати весь коментар
30.06.2022 15:28 Відповісти
так мо вопрос к продавцам кто цены держит?
показати весь коментар
30.06.2022 16:04 Відповісти
Вот тєпєрь зажівьом!!! 100500 мільйонів одразу дасть митниця, бо руки раніше були зв'язані.
показати весь коментар
30.06.2022 11:24 Відповісти
Жах, тепер наші воїни заплатять ще й ПДВ і мито, купуючи здорожчані товари
показати весь коментар
30.06.2022 11:32 Відповісти
Наші воїни отримують зарплатню з податків, які сплачують споживачі товарів (пдв) у тому числі. Читай курс з основ економічної теорії - будеш грамотним.
показати весь коментар
30.06.2022 11:52 Відповісти
не повністю, ЗП їм сплачують в тому числі з того, що надрукував НБУ. А він може, якщо захоче, не допустити інфляцію (податок на всіх), по застосувати механізми з урядом, щоб покрити друк цих коштів з міжнародної допомоги, якої буде пишуть багато:

Україна планує залучити від міжнародних партнерів близько $26,7 млрд допомоги до кінця року.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону
показати весь коментар
30.06.2022 12:12 Відповісти
У мене на районі відкрили нову площадку із вживаними іномарками. Всі машини щойно пригнали із Європи. Ціни такі самі як були на авторинку до 24.02. Тому коли тут коментах грамотєї розповідають про подешевшання машин у зв'язку зі зниженням розтаможки, у мене це лише викликає сміх, бо єдині хто виграв від цих клоунських законів виявилися бариги у яких підвищилась маржа. Тому від того, що мита повернуться з першого числа мені не холодно, ні жарко.
показати весь коментар
30.06.2022 11:49 Відповісти
говорите ерунду - машины , после принятия закона в цене росели - что у барыг, что не у барыг
показати весь коментар
30.06.2022 15:56 Відповісти
От тепер мразота гетьманцев агент кремля зможе на повну общипувати УКРАЇНЦІВ
показати весь коментар
30.06.2022 12:45 Відповісти
Це в контексті «створення» нашими народними обранцями умов для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як у інших країнах ЄС напередодні надання Україні статусу кандидата для вступу до ЄС. На словах і гаслах одне а по факту українців цим законом повернули в сіру зону, де залишилися мабуть тільки одна відома країна.
показати весь коментар
01.07.2022 09:16 Відповісти
 
 