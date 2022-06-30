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Новини Енергетика
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Україна може отримувати від експорту електроенергії в Європу понад 70 мільярдів на рік, – Шмигаль

Новини БізнесЦензор Енергетика

шмигаль

У ніч на 30 червня стартував експорт української електроенергії у напрямку Румунії. Початковий обсяг становить 100 МВт.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину", – зазначив він.

За словами очільника уряду, потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік.

"Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів. Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції в ЄС", – підсумував Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.

Автор: Юлiя Недашківська
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Головне тут - це майбутній час. В майбутньому можливо все. Якщо щось зробив в минулому і теперішньому для майбутнього. А що вони зробили і роблять? рашисти зменшили нам кількість працюючих підприємств, які перестали споживати електрику, відповідно звільнилися потужності. Так вони це хочуть тепер представити як перемогу, що в Україні тепер немає кому споживати енергію і є зайва?)))) Але це поки що.... рашисти можуть це все знищити декільками ударами і не буде не тільки надлишків, а і телефон зарядити.
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30.06.2022 10:51 Відповісти
Цілком згоден,просто "понти", споживання впало-експорт зріс,начебто в плюсах,ага,зараз.В невдовзі прийде осінь,ну...хлопці записали собі плюсик....
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09.07.2022 17:29 Відповісти
 
 