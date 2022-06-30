Зеленський запустив створення реєстру олігархів

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення.

Відповідний указ №459/2022 оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів), порядок її формування та ведення", – йдеться у тексті документа.

Зокрема, РНБО визначив, що до реєстру не вносяться відомості, що містять державну таємницю та службову інформацію. Він буде вестися в електронній формі та державною мовою.

Крім того, відомості про олігархів, що вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.

РНБО затвердила положення про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення 29 червня.

Читайте також: Ідея створення реєстру олігархів втратила актуальність, – голова НАЗК

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав так званий "закон про олігархів" на початку листопада минулого року.

Зокрема, законом встановлюються критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками. Згідно з фінальною версією закону, перелік олігархів буде затверджувати РНБО, всіх членів якої визначає особисто президент.

Зокрема, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Обов’язок подання декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками поширюватиметься на всіх посадових осіб, від яких залежать державні рішення.