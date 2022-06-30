Велика Британія надасть Україні ще $1,2 мільярда військової допомоги, – ЗМІ

Велика Британія надасть Україні ще 1 млрд фунтів стерлінгів ($1,2 млрд) військової підтримки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву британського уряду.

Зазначається, що кошти підуть на посилення обороноздатності України, включаючи системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, нове обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць спорядження для українських військових.



"Озброєння, обладнання та підготовка Великої Британії змінюють оборону України проти цього нападу. І ми продовжуватимемо прямо підтримувати український народ, щоб забезпечити поразку Путіна в Україні", – заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

За даними Bloomberg, прем’єр Великої Британії оголосить про додаткове фінансування під час саміту НАТО у четвер.

Останнє фінансування надійшло після того, як у травні Лондон заявив, що надасть додаткові 1,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку та допомогу Україні, а загальна військова та економічна підтримка Великої Британії цього року досягне 3,8 млрд фунтів.



Українські військові також почали навчання в Британії після того, як Джонсон запропонував розпочати масштабну операцію з потенціалом навчання до 10 тисяч солдатів кожні 120 днів.