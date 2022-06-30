США попросили Південну Корею підтримати обмеження цін на російську нафту, – ЗМІ

Сполучені Штати попросили Південну Корею підтримати пропозицію обмежити ціни на російську нафту в межах міжнародних санкцій проти її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє видання Yonhap із посиланням на джерела.



Зазначається, що Росія задоволена підвищенням цін на свою нафту через високий попит в Азії, що частково гальмує зусилля західних країн стримати фінансові можливості РФ вести війну проти України.



На цьому тлі країни "Великої сімки" нещодавно погодилися запровадити обмеження ціни на російську нафту.



За даними джерел, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон під час свого візиту попросив Південну Корею приєднатися до цього кроку.



Співрозмовники видання додали, що обмеження цін на російську нафту може бути одним із ключових пунктів порядку денного під час зустрічей між ключовими офіційними особами країни та міністром фінансів США Джанет Єллен, яка наступного місяця здійснить візит до Південної Кореї.

Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" на саміті в Баварії домовилися вивчити можливість запровадження повної заборони на послуги з перевезення нафти та нафтопродуктів з Росії, доки їх не продаватимуть за ціною, узгодженою міжнародною спільнотою.