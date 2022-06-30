Україна веде переговори із західними партнерами про виробництво озброєння, – Офіс президента

Україна веде переговори про спільне із західними партнерами виробництво озброєння для забезпечення потреб української армії не лише для перемоги у війні з РФ, а й для подальшого забезпечення національної безпеки та оборони України.

Про це заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква під час саміту НАТО, передає Інтерфакс-Україна.

"Деякі наші партнери заявили, що реально віддали практично все, що мають (озброєння, – ред.), а якщо продовжуватимуть віддавати, то це буде підрив вже їх національної безпеки. Одним із виходів із цієї ситуації є сумлінне виробництво. Україна була і є одним із топових виробників озброєння, деякі наші зразки навіть кращі за окремі одиниці західних, країни-партнери це знають. Відповідні переговори ведуться", – сказав Жовква.

При цьому він уточнив, щ українські спецекпортери та представники "Укроборонпрому" мають контакти із відповідними компаніями, не лише у країнах НАТО.

"Процес іде. Озброєння буде нам потрібне навіть після того, як ми виграємо війну", – додав він.