Кабмін виділив "Укравтодору" 2,5 мільярда на виплату боргів

Кабінет міністрів дозволив Державному агентству автомобільних доріг ("Укравтодор") використати 2,49 млрд грн залишку коштів спеціального фонду державного бюджету для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими під державні гарантії на будівництво та ремонт доріг.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №734 від 28 червня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, йдеться про залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від акцизу і мита на паливо та імпорт автомобілів, а також плати за проїзд автомобільними дорогами негабаритних транспортних засобів.

"Укравтодору" доручено спрямувати кошти на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

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Як повідомлялося, у січні Кабінет міністрів дозволив "Укравтодору" позичити до 20 млрд грн під державні гарантії для виплати попередніх боргів.

Нагадаємо, у 2021 році "Укравтодор" здійснив виплати за кредитами ЄБРР, МБРР, ЄІБ та борговими зобов’язаннями за ОВДП на загальну суму 14,91 млрд грн. Це найбільша сума за останні роки. Раніше на ці цілі витрачали близько 5-6 млрд грн. У 2018 році – 5,34 млрд грн, у 2019 – 6,77 млрд грн, у 2020 році – 5,35 млрд грн.

У 2020 році уряд надав "Укравтодору" державні гарантії для розміщення облігацій на суму 19,27 млрд грн з прибутковістю 12,5%. Їх викупив державний "Укрексімбанк".

У 2021 році Кабмін також надав "Укравтодору" гарантії за позиками на суму до 20 млрд грн. Під ці гарантії держагентство розмістило єврооблігації на суму $700 млн.

Крім того, у 2021 році "Укравтодор" залучив у українських банків консорціумний кредит під держгарантії на суму $376 млн строком на 5 років під 4,9% річних.